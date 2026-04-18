Петербуржца задержали за разбитое стекло в автобусе во время ссоры с водителем

Мужчина был пьян.

Источник: Комсомольская правда

В Калининском районе Петербурга полицейские задержали вандала, разбившего стекло в автобусе. Инцидент произошел 13 апреля у дома по улице Руставели. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. В полицию обратились неравнодушные петербуржцы, которые рассказали о пьяном хулигане, повздорившем с водителем автобуса.

— Мужчина разбил стекло задней двери автобуса и скрылся. Ущерб, нанесенный общественному транспорту, оценивается в более, чем 15 тысяч рублей, — отметили в пресс-службе ведомства.

Вандала задержали 16 апреля у дома на проспекте Энергетиков. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.