Петербуржца задержали за разбитое стекло в автобусе во время ссоры с водителем

В Калининском районе Петербурга полицейские задержали вандала, разбившего стекло в автобусе. Инцидент произошел 13 апреля у дома по улице Руставели. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. В полицию обратились неравнодушные петербуржцы, которые рассказали о пьяном хулигане, повздорившем с водителем автобуса.