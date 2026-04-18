Волгоградец получил 3 млн по фальшивой подписи и теперь грозит срок

В Волгограде 39-летнему местному жителю предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Дело ведет следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области.
История началась в ноябре 2022 года. Тогда мужчина обратился в банк за потребительским кредитом. Заявку одобрили, и он получил около 3 млн рублей. Но при подписании договора волгоградец поставил вымышленную подпись — не свою.
Когда наступил срок платежей, мужчина отказался возвращать деньги. Он заявил, что договор подписан не им. После длительных судебных разбирательств в гражданско-правовом порядке представитель банка обратился в полицию.
Оперативники провели проверку и установили: кредит действительно получал именно этот человек. Злоумышленника задержали, он сознался в содеянном. Сейчас следователь собирает доказательную базу.
За мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ волгоградцу грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
