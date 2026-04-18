В Магнитогорске школьников в столовой накормили сырым мясом

В одной из школ Магнитогорска детей накормили полусырой курицей с макаронами. Наглядные фото с куриными ножками с виднеющейся кровью опубликованы в сообществе «Чёрное и белое Магнитогорск».
«Вы не знаете о правилах тепловой обработки? Это грубое нарушение правил приготовления пищи! Дети не будут выяснять, скандалить и с тарелками бегать. Слава богу не стали пробовать. Буду писать претензию и требовать разбирательства. Звонила в отдел школьного питания по нескольким номерам в 16 часов — никто не отвечает», — пишет один из родителей в гневном посте.
За питание детей в школе отвечает АО «Горторг», пишут в соцсетях. Предприятие пообещало разобраться в ситуации.
«Будет проведена комплексная проверка, все причастные к данному факту лица будут выявлены и понесут наказание», — говорится в комментарии.