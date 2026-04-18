В Богучанском округе пьяные водители спровоцировали две аварии

За сутки в Богучанском округе Красноярского края произошли две аварии с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили в ГАИ, в п. Таёжный 23-летний мужчина на «Рено Логан» врезался в стоящий «КамАЗ» и был госпитализирован в Богучанскую районную больницу. Алкотестер зафиксировал наличие спирта в парах выдыхаемого водителем воздуха в количестве 1,0 мг/л.
На 326 км автодороги Канск — Абан — Богучаны 50-летний нетрезвый мужина за рулём «КамАЗа» съехал с трассы в левый по ходу движения кювет. В ходе освидетельствования на состояние опьянения на месте ДТП показания прибора составили 1,05 мг/л.
«Даже небольшая доза алкоголя кардинально меняет поведение человека за рулём, лишая его возможности адекватно оценивать дорожную обстановку. Сесть в тюрьму или на всю жизнь лишиться права управлять автомобилем — очень просто. Но главное: цена ошибки может быть выше любого наказания! Это чья-то жизнь!», — напомнили в Госавтоинспекции.