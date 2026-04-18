Ростовская компания выплатит казахстанскому комбинату 92 млн рублей долга

Такое окончательное решение принял Арбитражный суд Ростовской области.

Как сообщается в судебной картотеке Арбитражного суда Ростовской области, суд обязал взыскать задолженность с ООО «Ростовская металлургическая компания» в пользу казахстанского акционерного общества «Qarmet». Компания обязана выплатить долг, превышающий 92,8 млн рублей.

Напомним, в июне 2025 года специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области постановил взыскать с российской компании более 92,8 млн рублей, что эквивалентно свыше 613 млн тенге. Кроме основной суммы долга, суд обязал ответчика компенсировать расходы по уплате государственной пошлины в размере 16 млн тенге.

Ростовская компания пыталась оспорить это решение, но в феврале 2026 года апелляционная инстанция Карагандинского областного суда оставила его без изменений. После этого судебный акт вступил в законную силу.

В России во время рассмотрения дела представители должника просили отложить заседание, указывая на вероятность заключения мирового соглашения, но другая сторона выступила против переноса слушаний. В итоге арбитражный суд признал решение иностранного суда и допустил его исполнение на территории России.