Слесарь предприятия на Бору упал с высоты

Слесарь ООО «Магистраль инвест» на Бору упал с высоты во время работы, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Нижегородской области.
Несчастный случай с мужчиной произошел утром 14 апреля. Полученные травмы работника отнесли к категории тяжелых.
При этом извещение о несчастном случае на производстве в установленный законом срок от работодателя не поступило, что является нарушением ТК РФ.
«Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему», — заявил главный госинспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.