Где в Казахстане опаснее всего дышать: свежие данные

К низкому уровню загрязнения были отнесены 39 населенных пунктов, к повышенному — 16, к высокому — 9, к очень высокому — 4.
Населенные пункты с очень высоким уровнем загрязнения:
Караганда, Жезказган, Сатпаев, Абай.
С высоким уровнем загрязнения:
Атырау, Усть-Каменогорск, Риддер, Темиртау, Павлодар, Туркестан, Талгар, а также поселки Шубарши и Кызылсай.
С повышенным уровнем загрязнения:
Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Семей, Талдыкорган, Петропавловск, Тараз, Жаркент, Аягоз, Аральск, Шу, Алтай, Кенкияк и Ганюшкино.
С низким уровнем загрязнения:
Кокшетау, Уральск, Экибастуз, Атбасар, Жанаозен, Хромтау, Кандыагаш, Кульсары, Костанай, Аксу, Аксай, Жанатас, Каратау, Кентау, Кызылорда, Лисаковск, Житикара, Рудный, Аркалык, Балхаш, Сарань, Степногорск, Шемонаиха, Щучинск и другие населенные пункты.
Всего за месяц было зафиксировано 32 случая высокого уровня загрязнения воздуха.
«Из них 19 случаев пришлось на Караганду, 10 — на Атырау и 3 — на Жезказган».Пресс-служба РГП «Казгидромет».