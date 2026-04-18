Школьника будут судить за теракт после серии поджогов на железной дороге

По данным объединённой пресс-службы судов региона, инциденты произошли 16 апреля в районе станций Лаврики и Девяткино.
«Несовершеннолетний в районе железнодорожной станции “Лаврики” совершил поджог релейного шкафа сигнализации и автоматической блокировки перегона. Позже, в тот же день, уже у станции “Девяткино”, он поджёг комплексную трансформаторную подстанцию, используя заранее приобретённый бензин», — сообщили в суде.
Подозреваемый — ученик средней школы, ранее к уголовной или административной ответственности не привлекался. По информации СМИ, свои действия подросток фиксировал на аудио- и видеозапись.
После произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Вопрос о мере пресечения рассмотрит суд.