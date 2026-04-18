Жительница Воронежа пострадала при атаке БПЛА ВСУ ночью 18 апреля

Пострадавшей уже оказали медицинскую помощь.

Источник: АиФ Воронеж

Жительница Воронежа пострадала ночью 18 апреля при атаке БПЛА ВСУ. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Гусев.

По данным главы региона, из-за падения обломков дрона девушка получила ушиб плеча. Ей уже оказали медпомощь, сейчас она дома.

В городе также повреждены некоторые конструкции в строящемся многоквартирном доме и стена сетевого магазина. Также обломки сбитого БПЛА упали на крышу автомобиля. На месте ЧП работают оперативные службы.

Всего минувшей ночью, с 17 на 18 апреля, и утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над тремя городами и девятью районами Воронежской области были ликвидированы 44 БПЛА ВСУ.

В случае обнаружения обломков БПЛА к ним ни в коем случае нельзя приближаться. О находке надо сообщить по телефону 112.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше