Жительница Воронежа пострадала при атаке БПЛА ВСУ ночью 18 апреля

Жительница Воронежа пострадала ночью 18 апреля при атаке БПЛА ВСУ. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Гусев.
По данным главы региона, из-за падения обломков дрона девушка получила ушиб плеча. Ей уже оказали медпомощь, сейчас она дома.
В городе также повреждены некоторые конструкции в строящемся многоквартирном доме и стена сетевого магазина. Также обломки сбитого БПЛА упали на крышу автомобиля. На месте ЧП работают оперативные службы.
Всего минувшей ночью, с 17 на 18 апреля, и утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над тремя городами и девятью районами Воронежской области были ликвидированы 44 БПЛА ВСУ.
В случае обнаружения обломков БПЛА к ним ни в коем случае нельзя приближаться. О находке надо сообщить по телефону 112.