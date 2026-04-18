В Ростове 60-летняя женщина поверила мошеннику и потеряла более 3 млн

В Ростове-на-Дону очередная попытка «спасти» сбережения обернулась для 60-летней местной жительницы настоящей финансовой катастрофой. Доверившись телефонному незнакомцу, женщина в одночасье лишилась 3,2 миллиона рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сценарий обмана был разыгран как по нотам. Аферист, позвонивший ростовчанке, представился сотрудником силового ведомства. С первых минут разговора он огорошил жертву тревожной новостью: якобы по ее банковским счетам зафиксирована подозрительная активность, и деньги вот-вот попадут в руки преступников.
Чтобы «опередить» мнимых злоумышленников, лжесиловик предложил единственный, по его словам, выход — временно перевести все накопления на «безопасные» и «резервные» счета. Находясь под психологическим давлением, пенсионерка послушно выполнила все инструкции: отправилась в банк и перечислила свои миллионы на указанные реквизиты.
Ловушка захлопнулась сразу после того, как последняя транзакция была подтверждена. «Заботливый» сотрудник мгновенно прервал связь, а его номер стал недоступен. Только тогда женщина осознала, что настоящие преступники были не в банковской системе, а на другом конце провода.
Сейчас поисками телефонных «артистов» занимаются правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Если подозреваемых найдут, им может грозить до 10 лет лишения свободы.
В полиции напомнили, что кем бы ни представился человек по телефону — банкиром или сотрудником спецслужб, — любые требования перевести деньги на сторонние счета являются стопроцентным признаком мошенничества.
