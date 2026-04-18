В Калининграде машина пожарной службы опрокинулась после столкновения с двумя авто (фото) (видео)

По предварительным данным, в ДТП пострадали водитель автомобиля «Хендай» и пассажиры спецтехники.

В Калининграде утром 18 апреля произошло ДТП с участием автомобиля пожарной службы. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, столкновение было зафиксировано в 7:54 на проспекте Мира в районе дома № 132.

Судя по опубликованному видео, спецтехника с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами двигалась на большой скорости со стороны центра города и при выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора въехала в автомобиль «Хендай». От удара пожарный автомобиль отбросило на автомобиль «Фольксваген», после чего последовало опрокидывание пожарного авто.

«В результате дорожного происшествия телесные повреждения получили водитель автомобиля “Хендай” и два пассажира спецтехники. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что на 10:00 движение по проспекту Мира в районе перекрестка было полностью перекрыто.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше