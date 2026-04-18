Воронежская область провела почти 13 часов в режиме опасности атаки БПЛА

К утру 18 апреля стало известно о последствиях атаки беспилотников.

Прошедшая ночь стала одной из самых затяжных и напряженных для жителей Воронежской области. Режим опасности атаки беспилотников, объявленный накануне вечером, сохранялся в регионе на протяжении 12 часов и 56 минут.

Тревога была объявлена в 20:28 17 апреля. С этого момента и до самого утра оперативные службы находились в состоянии повышенной готовности, а для десяти муниципалитетов вводился режим непосредственной угрозы прямого удара, сопровождавшийся звуками сирен. В Россошанском, Бобровском, Лискинском и других районах опасность сохранялась до 8:10 утра.

За это время дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над территорией области были обнаружены и нейтрализованы 44 беспилотных летательных аппарата. Полный отбой тревоги по всему региону был дан только в десятом часу утра 18 апреля.

