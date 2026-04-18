В Ростове в пожаре погиб 81-летний квартирант

В Ростове хозяйка успела выбраться из горящего дома, а ее квартирант погиб.

Источник: Комсомольская правда

На улице Краеведческой произошла трагедия. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, во дворе частного дома вспыхнула пристройка. Пламя быстро переметнулось на жилое строение. В этот момент внутри находились два человека — 70-летняя хозяйка дома и 81-летний квартирант.

Женщина успела вовремя выскочить на улицу и вызвать пожарных. К сожалению, мужчину спасти не удалось — он погиб.

— Огонь на площади 70 квадратных метров ликвидировали 15 сотрудников МЧС России. Было привлечено четыре спецмашины, — сообщили в ведомстве.

Причину и обстоятельства пожара устанавливают специалисты.

