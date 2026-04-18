В суде Краснодара началось слушание иска к главному нотариусу Кубани

По версии прокуратуры, она содействовала своему бывшему супругу — экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову — в сокрытии незаконно приобретенных активов. В ведомстве считают, что Галина Чернова обязана своей карьерой в нотариате бывшему мужу: Александр Чернов до назначения судьей возглавлял управление юстиции в администрации края, которое контролировало работу нотариусов.
Статус нотариуса в 1995 году и поста президента Нотариальной палаты в 2001-м Галина Чернова, по мнению Генпрокуратуры, получила именно благодаря влиянию супруга. В материалах дела утверждается, что для оформления имущественных сделок с участием Черновой использовались подложные документы, включая паспорта на вымышленные имена. В связи с этим прокуратура требует лишить ее права заниматься профессиональной деятельностью.
Ответчикам и по иску также заявлены обе дочери Черновых — нотариус Елена Рязанская и судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель и ряд других лиц, на которых оформлялось коррупционно нажитое имущество.
Напомним, как ранее писала «РГ», летом 2025 года решением Красногорского городского суда Московской области в доход РФ было обращено имущество общей стоимостью 13 миллиардов рублей, принадлежавшее Александру Чернову и его близким: квартиры, дома, участки и прочее. Законность происхождения всего этого богатства у бывшего руководителя краевого суда доказать не удалось. Дочь Чернова Анастасия Шепель с 2008 года работает судьей Арбитражного суда Краснодарского края. Как сообщали источники «РГ», у проверяющих есть данные, что она участвовала в сомнительных сделках отца.
В ходе состоявшихся в Октябрьском суде Краснодара предварительных слушаний было отказано в привлечении бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова в качестве третьего лица к делу об обращении в доход государства имущества членов его семьи. Ходатайство об этом подавал представитель дочери Чернова, судьи краевого Арбитражного суда Анастасии Шепель.
Суд не нашел оснований полагать, что решение затронет права и обязанности Чернова, и отклонил заявление прошение. Представитель семьи Черновых заявил, что его доверители не признают иск. В связи с тем, что Шепель является судьей и обладает специальным иммунитетом, юрист попросил прекратить дело в отношении нее. Это, как и другие заявленные ходатайства, было отклонено. Кстати, антикоррупционная проверка в отношении Шепель проводилась с санкции Высшей квалификационной коллегия судей России.
Как стало известно, региональное управление Минюста РФ своим приказом приостановило полномочия Галины Черновой в качестве президента Нотариальной палаты края, а также полномочия вице-президента палаты Елены Рязанской — дочери Черновых.
Рассмотрение антикоррупционного иска Генпрокуратуры РФ Октябрьский районный суд Краснодара назначил на 24 апреля.