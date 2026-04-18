Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госконтроль предупредил о блокировке электронных кошельков белорусов

КГК сможет замораживать операции по электронным кошелькам белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Комитет государственного контроля сможет замораживать операции по электронным кошелькам белорусов, сообщили в Палате представителей Национального собрания.

Так, в белорусское законодательство приняли поправки, касаемо трех законов: о Комитете госконтроля, об органах финансовых расследований КГК и о борьбе с терроризмом.

И, если ранее Госконтроль мог приостанавливать расходные операции по обычным банковским счетам, то сейчас в перечень включили и электронные кошельки согласно Банковскому кодексу.

Блокировать электронный кошелек смогут в случаях, когда, например, по Налоговому кодексу устанавливаются неуплата налогов и иные нарушения.

При этом кроме расширения контроля за электронными деньгами, законопроектом предусматриваются и иные новшества. Так, Госконтроль сможет устанавливать надзор за соблюдением технических регламентов ЕАЭС и Таможенного союза и за деятельностью Банка развития. А его подразделения финансовых расследований официально отнесут к силам обеспечения нацбезопасности и военизированным организациям. На данные органы возложат обязанность по выявлению и пресечению финансирования экстремизма и терроризма.

В целом, в рамках поправок в законодательство запланировано усиление общей профилактики экономических преступлений.