Госконтроль предупредил о блокировке электронных кошельков белорусов

Комитет государственного контроля сможет замораживать операции по электронным кошелькам белорусов, сообщили в Палате представителей Национального собрания.
Так, в белорусское законодательство приняли поправки, касаемо трех законов: о Комитете госконтроля, об органах финансовых расследований КГК и о борьбе с терроризмом.
И, если ранее Госконтроль мог приостанавливать расходные операции по обычным банковским счетам, то сейчас в перечень включили и электронные кошельки согласно Банковскому кодексу.
Блокировать электронный кошелек смогут в случаях, когда, например, по Налоговому кодексу устанавливаются неуплата налогов и иные нарушения.
При этом кроме расширения контроля за электронными деньгами, законопроектом предусматриваются и иные новшества. Так, Госконтроль сможет устанавливать надзор за соблюдением технических регламентов ЕАЭС и Таможенного союза и за деятельностью Банка развития. А его подразделения финансовых расследований официально отнесут к силам обеспечения нацбезопасности и военизированным организациям. На данные органы возложат обязанность по выявлению и пресечению финансирования экстремизма и терроризма.
В целом, в рамках поправок в законодательство запланировано усиление общей профилактики экономических преступлений.