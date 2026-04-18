Жителя Ачинска заподозрили в хищении выплат у участников СВО

В Ачинске местного жителя заподозрили в хищении выплат у участников специальной военной операции. По версии Следственного комитета Красноярского края, 42-летний мошенник сводил женщин с бойцами, а после забирал их выплаты.
С июля по октябрь 2025 года аферист организовывал заключение браков между военнослужащими и горожанками. После убытия трех мужчин к месту прохождения службы, подозреваемый забирал у женщин банковские карты, на которые поступали деньги.
Дома у него нашли около миллиона рублей, сотовые телефоны, паспорта, банковские карты и сим-карты различных операторов.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Оперативное сопровождение ведут УФСБ и МВД РФ.
Расследование продолжается. Подозреваемый находится под стражей.