В Ачинске задержали 42-летнего мужчину, присвоившего деньги бойцов СВО

В Ачинске Красноярского края задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в организации схемы хищения выплат, предназначенных участникам СВО.

Как рассказали в Следственном комитете, с июля по октябрь 2025 года мужчина способствовал заключению браков между жительницами города и военнослужащими. После того, как трое из мужчин отправились к месту прохождения службы, подозреваемый забрал у их жён банковские карты, на которые поступали выплаты, и присвоил средства.

«По месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства в размере более одного миллиона рублей, более 10 сотовых телефонов, паспорта, банковские карты, сим-карты различных операторов», — рассказали в Следкоме, отметив, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Оперативное сопровождение дела осуществляется УФСБ России по Красноярскому краю и региональным МВД России.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователи собирают и закрепляют доказательственную базу, устанавливают иные эпизоды преступной деятельности мужчины и ищут пострадавших.