В Ачинске задержали 42-летнего мужчину, присвоившего деньги бойцов СВО

Как рассказали в Следственном комитете, с июля по октябрь 2025 года мужчина способствовал заключению браков между жительницами города и военнослужащими. После того, как трое из мужчин отправились к месту прохождения службы, подозреваемый забрал у их жён банковские карты, на которые поступали выплаты, и присвоил средства.