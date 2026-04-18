Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер воронежский блогер Веган Христолюб, ранее осуждённый на 3 года колонии

Мужчину ранее признали виновным по статье о реабилитации нацизма.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежский блогер Веган Христолюб, ранее осуждённый по делу о реабилитации нацизма, скончался в колонии. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Осторожно, новости» в пятницу, 17 апреля.

По данным источника издания, о смерти мужчины его отцу сообщили сотрудники ФСИН.

Своё имя мужчина сменил из-за убеждений. В январе 2023 года Христолюб Божий (Дмитрий Кузнецов) выложил видео, где негативно высказывался о ветеранах и советской армии в годы Второй мировой войны. Также установлено, что мужчина допустил негативные высказывания об исламе и Коране. После этого было возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина не признавал.

В феврале 2025 года блогера признали виновным в реабилитации нацизма, отправили в колонию на три года, а также запретили администрировать форумы и сайты и вести соцсети.

После заключения Христолюба несколько раз помещали в штрафной изолятор. Также он объявлял сухую голодовку, которую позже прекратил после перевода в тюремную больницу.