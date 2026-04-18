Умер воронежский блогер Веган Христолюб, ранее осуждённый на 3 года колонии

Воронежский блогер Веган Христолюб, ранее осуждённый по делу о реабилитации нацизма, скончался в колонии. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Осторожно, новости» в пятницу, 17 апреля.
По данным источника издания, о смерти мужчины его отцу сообщили сотрудники ФСИН.
Своё имя мужчина сменил из-за убеждений. В январе 2023 года Христолюб Божий (Дмитрий Кузнецов) выложил видео, где негативно высказывался о ветеранах и советской армии в годы Второй мировой войны. Также установлено, что мужчина допустил негативные высказывания об исламе и Коране. После этого было возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина не признавал.
В феврале 2025 года блогера признали виновным в реабилитации нацизма, отправили в колонию на три года, а также запретили администрировать форумы и сайты и вести соцсети.
После заключения Христолюба несколько раз помещали в штрафной изолятор. Также он объявлял сухую голодовку, которую позже прекратил после перевода в тюремную больницу.