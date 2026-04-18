В Ростовской области задержали 35 человек, объявленных в федеральный розыск

В Ростовской области подвели итоги первого этапа масштабной оперативно-профилактической операции «Розыск». В течение двух дней силовики выслеживали тех, кто пытался скрыться от суда.
Масштаб работы впечатляет: 318 сотрудников регионального ГУФСИН нанесли визиты по 300 адресам, где могли затаиться беглецы. В рейдах участвовали оперативники, инспекторы уголовно-исполнительной инспекции и бойцы спецназа «Мангуст» при поддержке полиции.
Результат двухдневного мероприятия — 35 задержанных. Из них 30 человек числились в федеральном розыске за донским ведомством, а еще пятерых искали в других регионах страны.
Всех задержанных уже распределили по СИЗО и изоляторам временного содержания. В ближайшее время их отправят в колонии — отбывать заслуженное наказание, которого им так и не удалось избежать.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.