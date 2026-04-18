Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА 18 апреля

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил работу 18 апреля. Об этом сообщили в MAX-канале «Говорит Росавиация».
Ограничения на прием и запуск воздушных судов ввели утром в 7:24 из-за угрозы атаки БПЛА.
По данным на 12:32 18 апреля, аэропорт полностью возобновил работу.
Ранее три самолета были задержаны в нижегородском аэропорту 14 апреля.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.