Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА 18 апреля

Ограничения вводились из-за угрозы атаки БПЛА.

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил работу 18 апреля. Об этом сообщили в MAX-канале «Говорит Росавиация».

Ограничения на прием и запуск воздушных судов ввели утром в 7:24 из-за угрозы атаки БПЛА.

По данным на 12:32 18 апреля, аэропорт полностью возобновил работу.

Ранее три самолета были задержаны в нижегородском аэропорту 14 апреля.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
