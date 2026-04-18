Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 18 апреля

В Нижегородской области и областном центре сегодня, 18 апреля, ожидаются сильные дожди, которые сохранятся и вечером. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Верхне-Волжского УГМС.
В ведомстве отметили, что из-за обильных осадков повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В первую очередь речь идет о локальных подтоплениях, вызванных замусориванием ливневых стоков и дренажных систем. Вода может скапливаться в низинах, на дорогах, у низководных мостов, а также затапливать опоры ЛЭП, линии связи и сельхозугодья. Кроме того, непогода способна спровоцировать оползни и склоновые смывы.
Ухудшение погоды может сказаться и на дорожной обстановке. Ожидается увеличение числа ДТП, возможны затруднения в работе всех видов транспорта и сбои в системе ЖКХ. Автомобилистам настоятельно рекомендуют снижать скорость: на мокрой трассе ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины, а дорожное покрытие становится более скользким, что грозит заносами.