Три человека погибли в жестком ДТП в Ардатовском районе

Сегодня, 18 апреля, около 10 часов произошло ДТП в Ардатовском районе, на автодороге между деревнями Мухтолово и Саконы. 49-летний водитель на Лексусе превысил скорость и не справился с управлением. Водитель вылетел в кювет и врезался в дерево.