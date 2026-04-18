Три человека погибли в жестком ДТП в Ардатовском районе

Три человека погибли в результате ДТП в Ардатовском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Нижегородской области.
Сегодня, 18 апреля, около 10 часов произошло ДТП в Ардатовском районе, на автодороге между деревнями Мухтолово и Саконы. 49-летний водитель на Лексусе превысил скорость и не справился с управлением. Водитель вылетел в кювет и врезался в дерево.
В результате ДТП от серьезных травм скончались водитель и пассажиры авто — 64-летняя и 68-летняя женщины. Третий пассажир, 51-летняя женщина, была доставлена в больницу.
