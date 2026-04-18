Петербурженка фиктивно поженила знакомого на иностранке за 50 тысяч рублей

В Петербурге раскрыли схему нелегальной миграции с помощью фиктивного брака. С декабря 2022 года по февраль 2023 года неработающая и ранее судимая 42-летняя петербурженка организовала фиктивный брак с 46-летним знакомым, также ранее имевшим судимость. Инцидент произошел в Калининском районе Петербурга. Целью аферы было получение гражданства для женщины из Центральной Азии.