В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Свердловской области

Всего в Свердловской области из-за паводка затоплен один жилой дом, 41 приусадебный участков, а также семь низководных мостов. Один путепровод пришлось разобрать, временно ограничено транспортное сообщение с 19 населенными пунктами, где расположено 670 домов, в которых проживает 1624 человек, включая 364 ребенка.