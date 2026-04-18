В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Свердловской области

В МЧС по Свердловской области рассказали о паводковой ситуации в регионе по состоянию на 18 апреля 2026 года.
Так, в садовом товариществе «Сварщик» в районе Верхней Пышмы из-за неисправной дренажной системы затоплены 62 участка, с 22 из них вода практически ушла.
Всего в Свердловской области из-за паводка затоплен один жилой дом, 41 приусадебный участков, а также семь низководных мостов. Один путепровод пришлось разобрать, временно ограничено транспортное сообщение с 19 населенными пунктами, где расположено 670 домов, в которых проживает 1624 человек, включая 364 ребенка.
Там созданы запасы продуктов и лекарств, есть телефонная связь, пожарную безопасность обеспечивают добровольные пожарные дружины.