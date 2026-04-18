На Грушинском спуске в Самарской области локализовали крупный пожар

В Самарской области задержали поджигателя Фестивальной поляны.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области днем в субботу, 18 апреля, в социальных сетях появились кадры пожара на Фестивальной поляне. На место оперативно прибыли сотрудники профильных служб.

«От лесопожарных сил Минприроды работают 10 единиц техники, включая противопожарный трактор и три автоцистерны. Пожар был локализован на площади 2 га», — отметили в сообщении.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Лесная охрана Самарской области задержала нарушителя на месте. Его доставили в отделение полиции. Тушение пожара продолжается до полной ликвидации. Напомним, в регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА.

