На Грушинском спуске в Самарской области локализовали крупный пожар

В Самарской области днем в субботу, 18 апреля, в социальных сетях появились кадры пожара на Фестивальной поляне. На место оперативно прибыли сотрудники профильных служб.
«От лесопожарных сил Минприроды работают 10 единиц техники, включая противопожарный трактор и три автоцистерны. Пожар был локализован на площади 2 га», — отметили в сообщении.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Лесная охрана Самарской области задержала нарушителя на месте. Его доставили в отделение полиции. Тушение пожара продолжается до полной ликвидации. Напомним, в регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА.
