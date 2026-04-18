В Ростовской области водитель врезался в железобетонные блоки

В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» в ночь на 18 апреля произошла серьезная авария. Об этом сообщили в региональной ГАИ.
По данным ведомства, 31-летний водитель «Лады» не справился с управлением и протаранил железобетонные блоки, ограждающие дорогу. Мужчина получил серьезные травмы. Его доставили в больницу, но спасти пациента не удалось — он скончался.
— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, — сказали в областной ГАИ.
