Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске пьяный мужчина угнал полицейский автомобиль

В Красноярске мужчина угнал патрульный автомобиль ДПС, устроил аварию и сбежал.

Источник: Комсомольская правда

Утром 18 апреля в Красноярске мужчина угнал полицейский автомобиль, устроил лобовую аварию с внедорожником и сбежал. Как сообщили в краевом МВД, поврежденную машину сотрудники обнаружили в одном из дворов на улице Шахтеров.

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения. Судя по кадрам, все случилось около 05:40 утра возле дома № 8.

Оперативники краевого Главка установили уже нашли подозреваемого — им оказался 28-летний горожанин. Предварительно, что в момент происшествия он был пьян.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.