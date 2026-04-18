В Красноярске пьяный мужчина угнал полицейский автомобиль

Утром 18 апреля в Красноярске мужчина угнал полицейский автомобиль, устроил лобовую аварию с внедорожником и сбежал. Как сообщили в краевом МВД, поврежденную машину сотрудники обнаружили в одном из дворов на улице Шахтеров.
Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения. Судя по кадрам, все случилось около 05:40 утра возле дома № 8.
Оперативники краевого Главка установили уже нашли подозреваемого — им оказался 28-летний горожанин. Предварительно, что в момент происшествия он был пьян.
Полицейские завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.