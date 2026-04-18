В Татарстане задержали водителя BMW, который сбил полицейского и пытался скрыться

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, сотрудники ГАИ Лениногорска во время дежурства обратили внимание на BMW и дали ей сигнал остановиться, однако водитель увеличил резко скорость и провез одного из инспекторов на капоте автомобиля. После этого он спрятал машину и попытался скрыться от правоохранителей.