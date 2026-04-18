На Дону задержали 35 человек, объявленных в федеральный розыск

На территории донского региона завершился первый этап федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». По информации ГУФСИН России по Ростовской области, в течение двух дней силовики задержали 35 человек, пытавшихся скрыться от суда.
В рейдах задействовали 318 сотрудников: оперативников, инспекторов, бойцов спецотряда «Мангуст» и полицейских. Было проверено 300 адресов, где могли скрываться разыскиваемые осуждённые. Из 35 задержанных 30 числились в федеральном розыске по линии ростовского ГУФСИН, ещё пятерых искали другие территориальные органы ФСИН России.
Всех задержанных уже разместили в следственных изоляторах и ИВС. Оттуда их направят к месту отбывания наказания.