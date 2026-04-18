Медсестра больницы в Сарове отравилась лекарствами

Она была обнаружена без сознания на рабочем месте.

Источник: Время

Медсестра больницы в Сарове была обнаружена на работе без сознания, об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

20-летняя сотрудница ФГБУЗ «КБ № 50 ФМБА» была найдена в хирургическом отделении поздно вечером 14 апреля. Ее транспортировали в приемное отделение больницы.

Согласно медзаключению, у девушки диагностировали тяжелое отравление лекарственными препаратами.

«Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему», — заявил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.