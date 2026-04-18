Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели из Алушты помогли мужчине, травмировавшему ногу в горах

Он подвернул ногу, поднимаясь на вершину Южная Демерджи.

Источник: Главное управление МЧС России по Республике Крым

На горе Южная Демерджи в Крыму при восхождении мужчина получил травму ноги. На помощь выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия и оказали первую помощь пострадавшему, зафиксировав его травмированную ногу. Затем мужчину на носилках перенесли в автомобиль и доставили в ближайший населенный пункт, где передали врачам.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше