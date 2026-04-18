Низководный мост затопило из-за паводков в Павловском округе

На территории Нижегородской области продолжают борьбу с паводками. О произошедшем за сутки сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Было затоплено 1 низководный мост, расположенный в Павловском муниципальном образовании, соединяющий населенные пункты Старое Щербинино и Новое Щербинино.
В трех муниципальных образованиях (городской округ Арзамас, Сеченовский и Бутурлинский муниципальные образования) произошло освобождение от воды пяти придомовых территорий и одного участка дороги.
На 17 апреля 2026 года в 14 муниципальных образованиях (городской округ Нижний Новгород (Кстовский район), городской округ Арзамас, Борский, Навашинский, Семеновский, Ветлужский, Воскресенский, Володарский, Гагинский, Павловский, Починковский, Сергачский, Уренский и Шатковский муниципальные образования).
Подтоплены 97 придомовых территорий, 13 низководных мостов, 8 участков автодорог.
Последствия паводка не привели к гибели или травмированию людей. На данный момент необходимость в эвакуации жителей в пункты временного пребывания отсутствует. Организован непрерывный сбор и анализ данных о текущей паводковой ситуации, а также ежедневный контроль деятельности оперативных групп на местах в муниципальных образованиях.
Ранее вода отступила в 8 районах Нижегородской области 17 апреля. Сроки окончания половодья уже озвучили местным жителям.