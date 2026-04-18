На Дону многодетной матери прокуратура помогла вернуть 400 тыс. рублей

Надзорное ведомство добилось восстановления прав многодетной матери, которой ранее отказали в назначении соцвыплат.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, надзорное ведомство добилось восстановления прав многодетной матери, которой ранее отказали в назначении социальных выплат. Женщине перечислили более 400 тыс. рублей.

Уточняется, что жительница Октябрьского района Ростовской области, воспитывающая троих детей, обратилась в прокуратуру. Она сообщила, что ей отказали в оформлении ежемесячной денежной выплаты, несмотря на предоставление полного пакета необходимых документов в клиентскую службу Социального фонда России по региону.

Тогда прокуратура Октябрьского района обратилась в суд в защиту интересов заявительницы. Суд полностью удовлетворил исковые требования, признав отказ в назначении выплаты неправомерным.

В результате многодетной матери не только назначили положенную меру социальной поддержки, но и сделали перерасчёт с момента возникновения права на получение выплаты, что позволило компенсировать накопившуюся задолженность.