В Беларуси экс-гендиректор нефтезавода со своим зятем украл 660 тысяч евро

После этого зять гендиректора договорился с другим руководителем о системных поставках техники и оборудования через иностранные и белорусскую коммерческие организации, которые он представляет. Также он согласился включать в цену поставки сумму средств, которую ему сообщат. После того как на счета приходили деньги, их под мнимыми основаниями перечисляли иностранным фирмам, не задействованным в поставках. А не позднее мая 2022 года в сговор включился четвертый фигурант. Он согласился заключать фиктивные договоры, чтобы была возможность выводить деньги на счета других компаний, обналичивать и распределять между всеми участниками сговора. Этот четвертый фигурант также сообщил двоим другим подельникам, что готов обеспечивать поставки оборудования через подконтрольные ему белорусскую и иностранную фирму, включая в цену поставки украденные средства.