В Беларуси экс-гендиректор нефтезавода со своим зятем украл 660 тысяч евро

В Беларуси бывшего генерального директора одного из предприятий нефтехимического комплекса, его зятя и еще двух граждан обвиняют в крупном хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Подробности рассказали в Генеральной прокуратуре.
Обвиняемым по уголовному делу проходит экс-гендиректор предприятия и его зять. Установлено, что не позднее декабря 2021 года они сговорились о хищении денег компании под видом их использования для оплаты техники и оборудования. Руководитель должен был обеспечить покупку товаров по заведомо завышенной цене. Для этого он давал указания подчиненным и подписывал документы.
После этого зять гендиректора договорился с другим руководителем о системных поставках техники и оборудования через иностранные и белорусскую коммерческие организации, которые он представляет. Также он согласился включать в цену поставки сумму средств, которую ему сообщат. После того как на счета приходили деньги, их под мнимыми основаниями перечисляли иностранным фирмам, не задействованным в поставках. А не позднее мая 2022 года в сговор включился четвертый фигурант. Он согласился заключать фиктивные договоры, чтобы была возможность выводить деньги на счета других компаний, обналичивать и распределять между всеми участниками сговора. Этот четвертый фигурант также сообщил двоим другим подельникам, что готов обеспечивать поставки оборудования через подконтрольные ему белорусскую и иностранную фирму, включая в цену поставки украденные средства.
В итоге злоумышленники смогли завладеть деньгами предприятия нефтехимического комплекса на сумму свыше 660 тысяч евро. В адрес курируемого аграрного предприятия были поставлены сельскохозяйственная техника и оборудование.
Уголовное дело направлено в суд. До суда трое обвиняемых заключены под стражу, четвертый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.