В Ростове осудили лжесотрудника ФСБ, обещавшего покровительство

Ленинский районный суд Ростова поставил точку в деле мужчины, обладавшего незаурядным талантом убеждения. Следствием и судом установлено, что он выстроил целую империю лжи. В зависимости от ситуации он представлялся то заместителем начальника УСБ ФСБ России, то помощником полпреда президента в ЮФО, то высокопоставленным сотрудником разведки.
Прикрываясь вымышленными должностями и званиями, «силовик» обещал предпринимателям решение любых проблем: от получения госконтрактов и «крышевания» бизнеса до гарантированного трудоустройства родственников в органы госбезопасности. За свои услуги он брал внушительные гонорары, исчисляемые миллионами рублей. Его деятельность была пресечена оперативниками УФСБ по Ростовской области.
В суде обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначили штраф в размере 500 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.
