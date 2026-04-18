В Уфе спасли 10-летнего школьника, застрявшего на дереве

Уфимский школьник застрял на вершине 17-метрового дерева, ему помогли спасатели.

В минувшую пятницу, 17 апреля, поздним вечером в Службу спасения позвонила мама 10-летнего мальчика. Взволнованная женщина сообщила, что ее сын взобрался на верхушку дерева во дворе дома по улице Элеваторной в Уфе и застрял. На место оперативно прибыли сотрудники Управления гражданской защиты.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ребенок находился на уровне 17 метров над землей — это высота пятого этажа.

— Спасатели развернули выдвижную лестницу и, используя страховку от падения, поднялись к ребенку. На высоте на мальчика надели специальную «спасательную косынку». С помощью альпинистского снаряжения ребенка бережно спустили на землю, — рассказали подробности инцидента в Управлении гражданской защиты населения.

По данным ведомства, медицинская помощь ребенку не потребовалась. В УГЗ Уфы просят всех родителей провести с детьми разъяснительные беседы и напомнить об опасности игры на большой высоте.

— Одно неверное движение может привести к беде, — подытожили в УГЗ Уфы.