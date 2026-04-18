Годовалый ребенок умер в инфекционной больнице в Карагандинской области

«Мама скончавшейся годовалой девочки, которой не стало вчера, 17 апреля, в инфекционной больнице в Караганде, просит руководство управления здравоохранения и министра здравоохранения приобрести аппаратуру ЭКМО. Это позволит не использовать длительное время ИВЛ (искусственная вентиляция легких), который сушит легкие, сжигает ткани потоком воздуха. Не секрет, что порой медики в разных больницах страны плохо промывают трубки ИВЛ, и после использования нестерильного ИВЛ у ряда пациентов начинается пневмония. Микроорганизмы проникают через инфицированную аппаратуру в легкие. Помимо основного заболевания, с которым пациент поступил, ему приходится лечиться еще и от пневмонии. Таких фактов, о которых рассказывали сами пациенты, немало», — говорится в публикации.