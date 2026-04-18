Годовалый ребенок умер в инфекционной больнице в Карагандинской области

О смерти ребенка в больнице в Карагандинской области рассказал Telegram-канал Патриот.
«Мама скончавшейся годовалой девочки, которой не стало вчера, 17 апреля, в инфекционной больнице в Караганде, просит руководство управления здравоохранения и министра здравоохранения приобрести аппаратуру ЭКМО. Это позволит не использовать длительное время ИВЛ (искусственная вентиляция легких), который сушит легкие, сжигает ткани потоком воздуха. Не секрет, что порой медики в разных больницах страны плохо промывают трубки ИВЛ, и после использования нестерильного ИВЛ у ряда пациентов начинается пневмония. Микроорганизмы проникают через инфицированную аппаратуру в легкие. Помимо основного заболевания, с которым пациент поступил, ему приходится лечиться еще и от пневмонии. Таких фактов, о которых рассказывали сами пациенты, немало», — говорится в публикации.
Авторы отмечают, что, по словам мамы девочки, ее дочь осталась без внимания врача-пульмонолога. «Я считаю, что мой ребенок умер с патологией легких. Реаниматолог — он не пульмонолог. Реаниматолог оказывает экстренную помощь. Я считаю, что моему ребенку необходим был ежедневный осмотр пульмонолога, а не онлайн-консультации», — говорит мама девочки.
Ситуацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения. «По данным управления здравоохранения Карагандинской области, пациент был госпитализирован в инфекционный центр на вторые сутки от начала заболевания. В связи с ухудшением состояния ребенок был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии», — сообщили в ведомстве.
В Минздраве отметили, что в ходе обследования выявлено крайне тяжелое состояние, обусловленное сочетанной инфекцией с участием бактериальных, вирусных и грибковых возбудителей. Течение заболевания осложнялось выраженным иммунодефицитом, а также отсутствием вакцинации с рождения, что существенно ограничивало возможности организма противостоять инфекции и снижало эффективность проводимой терапии.
«Медицинская помощь оказывалась в полном объеме в соответствии с действующими клиническими протоколами. Тактика лечения неоднократно рассматривалась в рамках республиканских консилиумов с участием профильных специалистов, включая главного внештатного детского инфекциониста, главного детского пульмонолога, главного детского реаниматолога», — сообщили в ведомстве.
Также в Минздраве добавили, что дополнительно рассматривалась возможность применения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Однако по итогам консилиумов, с учетом тяжести состояния и медицинских показаний, данный метод не был рекомендован.
«Несмотря на проведение интенсивной терапии и комплекс принятых мер, спасти ребенка не удалось. Следует отметить, что подобные случаи носят крайне сложный медицинский характер. Сочетание тяжелой инфекции, иммунодефицита и отсутствия вакцинации значительно повышает риски неблагоприятного исхода даже при своевременно начатом и полном объеме лечения», — заявили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что по данному факту будет проведена всесторонняя проверка с привлечением независимых экспертов для объективной оценки оказанной медицинской помощи. Призываем представителей средств массовой информации, блогеров и общественность опираться исключительно на проверенные и официальные источники информации, воздерживаться от преждевременных выводов и распространения недостоверных данных.