Нижегородка лишилась 2,5 млн рублей из-за мошенников

Жительница Вачского района стала жертвой дистанционного мошенничества и отдала злоумышленникам 2,5 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.
69-летней нижегородке некоторое время поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и иных госструктур. Женщину убедили в том, что она якобы причастна к финансированию недружественной страны. Под предлогом необходимости «отмены сомнительной операции» ее склонили к переводу денег на указанный счет.
Нижегородка в течение недели снимала со своего счета средства и переводила их мошенникам через банкомат. Всего она перечислила злоумышленникам 2,5 млн рублей. Спустя некоторое время женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции ищут преступников.
