Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка лишилась 2,5 млн рублей из-за мошенников

Женщину убедили в том, что она якобы причастна к финансированию недружественной страны.

Источник: Нижегородская правда

Жительница Вачского района стала жертвой дистанционного мошенничества и отдала злоумышленникам 2,5 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

69-летней нижегородке некоторое время поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и иных госструктур. Женщину убедили в том, что она якобы причастна к финансированию недружественной страны. Под предлогом необходимости «отмены сомнительной операции» ее склонили к переводу денег на указанный счет.

Нижегородка в течение недели снимала со своего счета средства и переводила их мошенникам через банкомат. Всего она перечислила злоумышленникам 2,5 млн рублей. Спустя некоторое время женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции ищут преступников.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что более 900 тысяч рублей перевели мошенникам сёстры из Арзамаса.