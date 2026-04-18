В Воронеже продлили арест фигуранту дела о хищении на оборонных контрактах

В Воронеже продлили арест фигуранту уголовного дела о хищении на оборонных контрактах более пяти миллиардов рублей. Информацией поделились в объединённой пресс-службе судов Воронежской области.
17 апреля 2026 года Советский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого. Мужчине вменяется мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере, согласно части четвёртой статьи 159 УК РФ.
По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, в период с 2021 по 2024 год путём обмана похитил бюджетные средства. Деньги выделялись в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2018−2027 годы» и государственного оборонного заказа. Отмечается что, преступления коснулись госконтрактов на работы и поставки оборудования для компании, входящей в Роскосмос. Общая сумма ущерба составила 5 237 380 398,8 рубля.
Обвиняемый скрылся, после чего его объявили в федеральный, а затем в международный розыск. Фигуранта задержали в Королевстве Таиланд и депортировали в Российскую Федерацию.
Несмотря на доводы защиты, суд не усмотрел оснований для изменения меры пресечения на более мягкую, в том числе на домашний арест. Обвиняемому продлили заключение под стражей до 1 июля 202 года.