«Размахивал канцелярским ножом»: видео из детского сада в Мангистау обсуждают в соцсетях

«Воспитанник детского сада в селе Жетыбай Мангистауской области держал в страхе не только детей, но и воспитателей. Ребенку, которого родители называют “сыном директора”, позволяли все. Он мог свободно заходить в спальню во время тихого часа, будить детей и обижать их. Воспитатели, как утверждают родители, не раз сами оказывались в слезах, но сделать ничего не могли. Финалом стал эпизод, после которого история вышла наружу. Ребенок зашел в спальню с канцелярским ножом и начал размахивать им перед лицами девочек. Одна из матерей со слов дочери рассказывает: мальчик пугал детей угрозами “что-то отрезать”, если они уснут», — говорится в публикации.