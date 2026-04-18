В Самарской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в госизмене

В Самарской области задержали подозреваемого в государственной измене. Мужчина в прошлом году установил контакт с вражескими службами безопасности, чтобы навредить РФ.
По информации пресс-службы судов Самарской области, мужчина передавал спутниковые снимки, а также сфотографировал инфраструктуру аэродрома, места стоянки техники и взлетно-посадочной полосы. Подозреваемого задержали.
В отношении задержанного завели уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Незаконный оборот взрывчатых устройств». Мужчину приговорили к 16,5 годам колонии строгого режима. Обвиняемый и его защитник подали апелляцию на приговор, однако апелляционный суд общей юрисдикции не обнаружил причин для его пересмотра. Решение суда было признано законным.