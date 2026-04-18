В Великобритании заявили об инциденте с контейнеровозом у берегов Омана

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о новом инциденте у берегов Омана, в результате которого под удар попал контейнеровоз.
В субботу ведомство уже сообщало об инциденте с танкером в 20 морских милях (37 километрах) к северо-востоку от Омана.
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 25 морских милях к северо-востоку от Омана. Сообщается о попадании неизвестного снаряда в контейнеровоз, что повредило часть контейнеров», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
Как уточнило UKMTO, возгораний зафиксировано не было. Проводится расследование.