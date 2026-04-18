В Челябинской области задержали двух иностранцев, находившихся в международном розыске

Полицейские задержали в Челябинской области гражданина Чехии и уроженца Таджикистана, находившихся в международном розыске. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в региональном главке МВД.

Источник: Pchela.News

Задержание прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», очередной этап которого прошёл на территории региона с 15 по 16 апреля.

— В результате мероприятия разыскано 112 лиц, из которых 94 находились в федеральном розыске, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Особое внимание уделялось укреплению международного сотрудничества: полицейскими задержан гражданин Чехии, находившийся в международном розыске, и уроженец Республики Таджикистан, скрывавшийся от межгосударственного правосудия.

Также правоохранители обнаружили 42 человека, ранее числившихся пропавшими без вести, в том числе двоих детей. Ещё 16 жителей удалось найти до возбуждения в отношении них розыскных дел.