В Челябинской области задержали двух иностранцев, находившихся в международном розыске

Задержание прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», очередной этап которого прошёл на территории региона с 15 по 16 апреля.
— В результате мероприятия разыскано 112 лиц, из которых 94 находились в федеральном розыске, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Особое внимание уделялось укреплению международного сотрудничества: полицейскими задержан гражданин Чехии, находившийся в международном розыске, и уроженец Республики Таджикистан, скрывавшийся от межгосударственного правосудия.
Также правоохранители обнаружили 42 человека, ранее числившихся пропавшими без вести, в том числе двоих детей. Ещё 16 жителей удалось найти до возбуждения в отношении них розыскных дел.