В Кушве самосвал снес железнодорожный переезд

17 апреля на железнодорожном переезде, который расположен на короткой трассе, соединяющей город Кушва и поселок Барачинский Свердловской области, самосвал «Ивеко» устроил ДТП.
По данным Госавтоинспекции по Свердловской области, водитель самосвала попытался выехать на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора в момент, когда поднимались заградительные конструкции, из-за чего повредил их.
Люди в ДТП не пострадали, а движение через переезд организовали по одной полосе, движение поездов осуществлялось по расписанию.
На водителя грузовика составили несколько административных протоколов.