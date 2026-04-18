Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кушве самосвал снес железнодорожный переезд

На дороге Кушва — Баранчинский самосвал снес ж/д переезд.

Источник: Госавтоинспекция по Свердловской области

17 апреля на железнодорожном переезде, который расположен на короткой трассе, соединяющей город Кушва и поселок Барачинский Свердловской области, самосвал «Ивеко» устроил ДТП.

По данным Госавтоинспекции по Свердловской области, водитель самосвала попытался выехать на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора в момент, когда поднимались заградительные конструкции, из-за чего повредил их.

Люди в ДТП не пострадали, а движение через переезд организовали по одной полосе, движение поездов осуществлялось по расписанию.

На водителя грузовика составили несколько административных протоколов.