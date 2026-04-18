Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ее знают даже в травмпункте»: на севере Волгограда бездомная собака напала на молодого мужчину

На севере Волгограда уличная собака прокусила ногу молодому мужчину. Жильцы ближайших домов, ставшие свидетелями происшествия, заявили, что свои острые зубы животное показывает людям уже не в первый раз.

С проявившей агрессию дворнягой волгоградец Андрей встретился на улице 95-й Гвардейской в Тракторозаводском районе.

— Я направлялся в сторону школы № 3 и решил срезать путь по дворам. Вдруг между домами появилась компания детей в возрасте 11−12 лет. Рядом с ними бежала и эта собака, — рассказывает пострадавший волгоградец. — Я спокойно проходил мимо, когда она вдруг резко свернула в бок и впилась зубами мне в ногу. Все случилось настолько резко и неожиданно, что я даже не успел увернуться.

После нападения животное, прокусившее штанину и оставившее глубокий след на ноге молодого мужчины, отбежала в сторону и оттуда наблюдала за еще не пришедшей в себя жертвой.

— В ухе собаки висит бирка. Однако, по словам подоспевших на помощь соседей, она бросается на людей во второй или в третий раз. В травмпункте, увидев фото животного, заявили, что сегодня я уже вторая ее жертва. Недавно она всего за день укусила пятерых! — продолжает свой рассказ житель Тракторозаводского района.

Летом прошлого года депутаты Волгоградской облдумы голосовали за новый закон об отдельных вопросах обращения с животными без владельцев. Законопроект запрещает возвращение в привычные места обитания животных, проявляющих немотивированную агрессию по отношению к другим животным или людям, а обязывает оставлять их в приютах. Однако дополнительных средств на их содержание в приютах законопроектом не предусмотрено.

Отметим, что нападения бездомных псов на горожан стали, увы, не редкостью. В феврале глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нападении собак на жительницу Волгограда. Тогда безнадзорные животные атаковали женщину на улице, укусив ее за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Фото читателей V102.ru.