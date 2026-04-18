В Воронеже на улице 9 Января под колесами «Лады» погиб пешеход

В Воронеже на улице 9 Января под колесами «Лады» погиб мужчина, который, по предварительным данным, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и пошел на красный свет. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту «КП-Воронеж», водителем, который был за рулем отечественной легковушки, оказался 44-летний местный житель.
ДТП зафиксировано 17 апреля в районе остановки «Общежитие». Пострадавшего в критическом состоянии экстренно доставили в больницу, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
— На данный момент личность погибшего не установлена. Сотрудники МВД проводят проверку, восстанавливая картину произошедшего, — добавили в ведомстве.
