В ночь на 18 апреля сирены звучали в Воронежской области 10 раз

В Воронежской области в ночь на 18 апреля сирены оповещения в связи с угрозами атаки звучали в регионе десять раз. Это следует из оповещений в официальном канале MAX губернатора Александра Гусева.
Так, поздно вечером 17 апреля воздушная тревога прозвучала в Россошанском, Бобровском, Богучарском, Аннинском, Бутурлиновском районах, в Воронеже и в Нововоронеже. Также сирены включались в Лискинском и Острогожском районах.
После полуночи тревога объявлялась в Павловском районе. Отбой опасности БПЛА в регионе был объявлен только в 9:24 утра.
Напомним, из-за ночного падения обломков дронов травмы получила девушка. Сейчас она дома, ей была уже оказана медпомощь.
