В Свердловской области в двух местах горят леса

В Свердловской области с начала весны зафиксировано десять лесных пожаров, огонь захватил площадь в 150 гектаров. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесохрана».
По данным на 18 апреля 2026 года, леса продолжают гореть в двух местах, площадь действующих возгораний составляет 37 гектаров. Это больше, чем в каждом из других регионов Уральского федерального округа.
Всего в России к тушению лесных пожаров привлекли 713 человек. С начала весны в стране зафиксировано 40 лесных пожаров на территории больше 7 тысяч гектаров.