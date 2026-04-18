В Уфе произошёл провал грунта на улице Менделеева

Провал грунта произошёл сегодня на улице Менделеева в Уфе. Как сообщил глава Советского района Айдар Базгутдинов, причиной инцидента, вероятно, стал подмыв колодца канализационного коллектора диаметром 900 мм.
По словам Айдара Базгутдинова, в настоящее время коллектор находится в рабочем состоянии.
«Все службы оперативно прибыли на место и проводят необходимые обследования для дальнейших ремонтных работ — засыпки и восстановления асфальтового покрытия. Ситуация находится под контролем, пострадавших нет, угрозы для жителей и окружающей среды также нет», — сообщил Базгутдинов.