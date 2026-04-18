Белорус подрался на автозапраке и откусил оппоненту ухо

Драка произошла на автозаправочной станции в Калинковичах 31 октября 2025 года. В тот день после ресторана 36-летний горожанин пришел на заправку. Когда мимо проезжал автомобиль, в котором ехали трое мужчин, он грубо высказался в их адрес. А когда авто остановилось, и пассажиры вышли, пьяный хулиган беспричинно ударил рукой в лицо одного оппонента, а затем нанес не менее трех ударов в плечо другому мужчине и укусил его за ухо.