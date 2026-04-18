Белорус подрался на автозапраке и откусил оппоненту ухо

В Калинковичах во время драки на АЗС один мужчина откусил другому ухо. Подробности рассказали в прокуратуре Гомельской области.
Драка произошла на автозаправочной станции в Калинковичах 31 октября 2025 года. В тот день после ресторана 36-летний горожанин пришел на заправку. Когда мимо проезжал автомобиль, в котором ехали трое мужчин, он грубо высказался в их адрес. А когда авто остановилось, и пассажиры вышли, пьяный хулиган беспричинно ударил рукой в лицо одного оппонента, а затем нанес не менее трех ударов в плечо другому мужчине и укусил его за ухо.
После укуса пострадавшему врачи частично ампутировали ушную раковину. В итоге это привело к формированию рубца на месте раны, который нельзя устранить без операции. Судебный эксперт установил, что рубец придает внешности потерпевшего неприятный, отталкивающий вид и является неизгладимым. Поэтому травму отнесли к тяжким телесным повреждениям.
Еще во время предварительного следствия обвиняемый частично компенсировал моральный вред, который причинил второму мужчине и выплатил ему 7500 рублей.
Суд признал фигуранта виновным в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенном из хулиганских побуждений. Его приговорили к пяти с половиной годам заключения. Кроме того, суд взыскал с него 4500 рублей моральной компенсации в пользу второго потерпевшего.
Приговор еще может быть обжалован.